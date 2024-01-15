واصلت المطربة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, تخصصها في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد تداول مقطع فيديو حديث لها. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الحسناء وهي تتمايل وتهز بجسمعها في وصلة رقص وصفها المتابعون بالساخنة. https://www.facebook.com/reel/1340098029983536 ورقصت مونيكا, على أنغام أغنية (مرحبتين حباب الدرة) التي تغنى بها المطرب الشاب علي الشيخ, خلال حفل بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد تسابق المعلقون على كتابة تعليقات الغزل في حق المطربة الحسناء, حيث كتب أحدهم (بسم الله ما شاء الله فرسة أصيلة) ليرد عليه آخر: (هز يا وز يا شبه الوز). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من القاهرة الفنانة السودانية “مونيكا” تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص ساخنة وتهز بجسمها على أنغام (مرحبتين حباب الدرة) ومتابعون: (فرسة أصيلة وهز يا وز) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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