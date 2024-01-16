حصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان آلاف الاعجابات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عريس سوداني وهو يتفاعل بالرقص في ليلة زفافه بطريقة كوميدية. وقدم العريس الذي وصفه المتابعون بــ(الفرفوش) رقصاته على أنغام موسيقى “الزنق” المشهورة وسط تفاعل المعازيم الذين تجابوا معه وقاموا بتصويره عبر كاميرا هواتفهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يقدم رقصات كوميدية على طريقة “الزنق” يشعل بها حفل زفافه ويلهب حماس المعازيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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