واصلت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, إثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفنانة الملقبة بالجبلية كانت قد تصدرت الترند الأسبوع الماضي بعد خلافها الشهير مع الفنانة هبة جبرة. وظهرت عشة الجبل في مقطع تم تداوله حديثاً وهي ترد على متابع سألها عن عمرها بصوت شتوي وبطريقة أثارت بها ولع الجمهور (أنا صغيرة صغيرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بصوت شتوي وبطريقة أثارت بها ولع الجمهور.. الفنانة عشة الجبل ترد على متابع سألها عن عمرها: (أنا صغيرة صغيرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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