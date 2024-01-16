شاهد بالصور.. الفرح تعم ربوع أم در والمواطنون يخرجون ويحتفلون ويعانقون “أشاوس” الجيش بعد سيطرة القوات المسلحة على مناطق كبيرة في أم درمان

خرج أهالي الثورات بأم درمان رجالا ونساءا احتفالاً بتقدم القوات المسلحة وسيطرتها على عدد كبير من الحارات بشارع النص والشنقيطي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وجد الضباط والجنود استقبال تاريخي من أهالي الثورات الذين خرجوا عن بكرة أبيهم لاستقبال عربات الجيش. وتبادل المواطنون العناق الحار مع جنود القوات المسلحة في مشهد مؤثر تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تداول النشطاء الصور على نطاق واسع مع دعوات صادقات بأن يفتح الله على الجيش وتعود الخرطوم آمنة كما كانت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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