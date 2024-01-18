شاهد بالصور.. حسناء السودان “لوشي” تعود لإشعال مواقع التواصل وتخطف الأضواء بإطلالة مبهرة

عادت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان آلاء المبارك, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عادت الحسناء الملقبة باسم “لوشي”, للظهور على مواقع التواصل بعد فترة من الغياب. وظهرت نجمة قناة سودانية 24 في إطلالة مبهر بالفستان الأسود, وتفاعل الآلاف من معجبي نجمة السوشيال ميديا, حيث حققت صورتها آلاف الإعجابات والتعليقات الإيجابية التي لم تخلو من الغزل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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