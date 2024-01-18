وثقت الحسناء السودانية تسابيح دياب, والتي تنافس بقوة لخطف لقب ملكة جمال العالم خلال المسابقة التي تجرى هذه الأيام, لرحلة قامت بها رفقة زميلاتها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد زارت تسابيح رفقة زميلاتها إحدى حدائق الحيوان في المدينة التي تجرى فيها المسابقة. وتفاجأت الحسناء السودانية بزرافة كبيرة تقوم بخطف “جزرة” من فمها وسط فرحتها وصراخها رفقة صديقاتها الحاضرات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال جولة لها بحديقة الحيوان.. “زرافة” تفاجئ الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب وتخطف “الجزرة” من فمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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