الأمين العام لجهاز المغتربين يلتقي الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة

إلتقى الدكتور عبدالقادر عبدالله ابوه الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالدكتور عبدالرحمن سيداحمد زين العابدين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وذلك في إطار زياراته التنويرية لقيادات الدولة بالعاصمة الإدارية بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر حول خطة الطواريء الاسعافية الاستثنائية للمجلس القومي لرعاية الطفولة واثر الراهن الحالي على الطفولة. وقدم الدكتور عبد القادر خلال اللقاء شرحا مفصلا عن خطة الطواريء الاسعافية الاستثنائية للمجلس وخارطة طريق يتم تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣م_٢٠٢٤م. كما استعرض الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، الكيفية التي يضع عبرها المجلس آلية لبناء قاعدة بيانات الطفولة ذات الصلة بحقوق الطفل الفضلي وضرورة التأمين على التنسيق التام بين المجلس القومي لرعاية الطفولة وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج فيما يختص بشأن الطفل بالخارج . من جانبه أعلن الدكتور عبدالرحمن سيداحمد زين العابدين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج استعداد الجهاز لتحقيق غايات مناصرة كافة القضايا والمشاريع والبرامج التي تعني بشأن الطفولة وتنسيق كافة الجهود من أجل توفير الحماية وتقديم المعينات للاطفال خلال فترة الحرب وما بعدها. سونا

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