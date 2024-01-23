الخارجية: تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار

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قالت وزارة الخارجية السودانية بأن القرار المجحف بُني على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن الشعب واستقلاله وكرامته ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة.
– كان من المتوقع أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي
– الاتحاد الأوربي اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين” مع إنه ليس هنالك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
– إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا
– تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار.
الجزيرة – السودان
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