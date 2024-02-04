قام الأستاذ أحمد عثمان حمزه والي ولاية الخرطوم بزيارة لبعض أسر شهداء الواجب من منسوبي الشرطة بمحلية كرري. يرافقه اللواء شرطة دفع الله طه مساعد المدير العام لقوات الشرطة لولاية الخرطوم المكلف ومدير الخدمات الاجتماعية بشرطة محلية كرري. وقدم واجب العزاء لأسر الشهداء مشيدا بالتضحيات التي ظلت تقدمها الشرطة في معركة الكرامة وأكد أن هذا التمرد لم يتبقى منه إلا القليل. من جانبه أكد اللواء دفع الله ان الشرطة تبذل الغالي والنفيس من أجل كرامة الشعب السوداني وان الشرطة ظلت تعمل بكل تفاني ونكران ذات زودا عن الوطن وسلامة مواطنيه. وحيا أسر الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للجرحى وفك الماسورين. واكد ان شرطة ولاية الخرطوم وضعت خطة لدعم أسر الشهداء. هذا وقد قدم الوفد الدعم المعنوي والمادي لأسر الشهداء. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. والي الخرطوم ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف في زيارة لأسر شهداء الشرطة بمعركة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.