بطيخ البرهان .. شاهد القائد العام يتناول “البطيخ” مع المواطنين في بورتسودان

أظهر مقطع فيديو متداول رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وهو يتناول فاكهة “البطيخ” مع المواطنين في بورتسودان بولاية البحر الأحمر. وقال ضابط بالجيش السودناني “محمد سليمان” بأن التفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة يدل على وعيه بأن هذا الاستهداف ضده. ونفذ الجيش السوداني أول عملية إمداد إلى سلاح المهندسين جنوب أم درمان عبر منطقة كرري العسكرية، وقام بتدمير عربات تحمل وقود تابعة للدعم السريع بمنطقة الكدرو بالخرطوم بحري. الجزيرة – السودان

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