أتليتكو مدريد يخطف تعادلاً ثميناً من الريال ويحرمه من توسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني

خطف أتليتكو مدريد تعادلا ثمينا وصعبا من أرض مضيفه ريال مدريد ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا التعادل أهدر ريال مدريد فرصة ثمينة لتوسيع الفارق في صدارة المسابقة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي تعثر أمس السبت بالتعادل السلبي مع ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.

وتقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 20، فيما أدرك ماركوس لورينتي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

صحيفة البيان