شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا”تشعل حفل خاص في القاهرة بأغنيتها الشهيرة “اللولية”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية مونيكا روبرت, وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة. وظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني خلال الحفل وهي ترتدي أزياء وصفها المتابعون بالمثيرة, ورددت مونيكا, خلال الحفل أغنيتها الشهيرة “اللولية” التي تفاعل معها الحاضرون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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