خطف شاب سوداني مقيم خارج السودان الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلاده. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حظي مقطع فيديو للشاب السوداني باعجاب الآلاف من الذين شاهدوه. الشاب أكمل مراسم زواجه من “خواجية” حسناء محجبة كان سبباً في دخولها الإسلام وفقاً لما أورد معلقون على المقطع. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد عبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بالمقطع مع تمنيات بالسعادة للعروسين (ربنا يسعدكم وعقبالنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يتزوج من “خواجية” حسناء محجبة كان سبباً في دخولها الإسلام.. يتبادلان الأحضان بعد إكتمال المراسم والجمهور يكيل له المدح ويتمنى لهما السعادة (عقبالنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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