شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تقلد الممثلة إخلاص نور الدين بطريقة مضحكة وتشرح للفتيات مواصفات شريك الحياة

نشرت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء آلاء المبارك, مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقامت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, خلال المقطع بتقليد الممثلة السودانية الشهيرة إخلاص نور الدين في إحدى “الإفيهات” الشهيرة. وكتبت لوشي, بعد أن قامت بتقليد الممثلة الشهيرة بطريقة مضحكة, (مواصفات شريك حياتكم يابنات) وسط ضحكات جمهورها ومتابعيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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