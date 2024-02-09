شاهد بالفيديو.. بصوت “شتوي ونابلسي” فتاة سودانية تكشف عن تعرضها (للشلب) بإحدى دول الخليج.. تثير اهتمام المتابعين وطلبات الزواج تنهال عليها

تلقت الناشطة السودانية المعروفة كوثر عبد الله, عبر حسابها المخصص في نشر المشاكل العاطفية مداخلة من فتاة سودانية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أثارت الفتاة وقبل أن تحكي مشكلتها إهتمام المتابعين وذلك بسبب صوتها الجميل والذي وصفته ماما كوكي, بالصوت “النابلسي”.

وكشفت الفتاة التي تقيم بإحدى دول الخليج عن تعرضها للشلب من إحدى مواطناتها بالدولة التي تقيم فيها.

ومازحت الفتاة في ختام حديثها المتابعون بأنها كانت تحلم وسط ضحكاتها وضحكات ماما كوكي, التي عبرت وبطريقة لطيفة عن غضبها منها.

الغريب في الأمر أن الفتاة وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للتعليقات تلقت عدد من طلبات الزواج بسبب صوتها الذي تم وصفه بالنابلسي والشتوى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)