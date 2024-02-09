أثار مواطنون باكستانيون ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور الحاضر لحفل أحيته الفنانة الشابة إنصاف فتحي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الباكستانيون وهم يتفاعلون مع أغنيات الفنانة التي تغنت بإحدى دول الخليج. ودخل عدد من الباكستانيين ساحة رقص وشاركوا الجمهور السوداني الحاضر الرقص على أنغام أغنية (معايا معايا) التي قدمتها الفنانة الشابة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مواطنون باكستانيون يقتحمون حفل للفنانة السودانية إنصاف فتحي بإحدى دول الخليج ويقدمون فواصل من الرقص على أنغام أغنية (معايا معايا) ويثيرون ضحكات الجمهور الحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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