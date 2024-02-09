أشعلت عروس سودانية حسناء مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها وذلك بعد ظهورها بإطلالة أنيقة في ليلة زفافها. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تصدر مقطع فيديو للعروس الحسناء الترند على السوشيال ميديا السودانية. وخطفت العروس الأضواء بجمالها الملفت وابتسامتها المدهشة, مع تعليقات متغزلة تتمنى لها حياة زوجية سعيدة. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد كتب أحدهنم: (بسم الله ما شاء الله يا أرض أحفظي ما عليك) ورد آخر: (ما شاء الله ربنا يسعدك ويهنيك يارب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الملفت وإطلالتها الأنيقة ومتابعون: (يا أرض أحفظي ما عليك وربنا يسعدك ويهنيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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