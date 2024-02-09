شاهد بالفيديو.. “البرنس” يكشف تفاصيل خلافه الشهير مع المذيعة “ريان الظاهر”: (في خرفان كتار حولها ولاحقني بالاتصالات وقمت بحظرها) وساخرون يردون عليه: (انت بتقدم في العربية و هي بتقدم في العربية ف شتان ما بين العربيتين)

تحدث لاعب كرة القدم والإعلامي السابق محمد المصطفى الشهير بــ(البرنس) عن خلافه الشهير مع المذيعة الشهيرة ريان الظاهر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث “البرنس” في مقطع فيديو قام بنشره عن تفاصيل الخلاف.

وذكر خلال حديثه أن الخلاف بدأ بعد اتفاقه مع الريان, على تصوير حلقة عبر برنامجه “عشرة ونسة” والذي كان يقوم بتصويره من داخل سيارته مع ضيوفه بشوارع الخرطوم.

وهاجم البرنس بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين المذيعة الشهيرة وذكر أنها كان تلاحقه بالمكالمات الهاتفية ما أجبره على “حظرها”.

وقال في حديثه المتابع أن الناس الحلوين دائماً ما يكون معهم “خرفان” في إشارة لكثرة المعجبين حول مذيعة النيل الأزرق والعربية.

جمهور مواقع التواصل وبعد متابعته لحديثه البرنس رد عليه بطريقة ساخرة, حيث كتب أحدهم في تعليقه: (انت بتقدم في العربية و هي بتقدم في العربية ف شتٌان ما بين العربيتين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)