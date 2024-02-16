شاهد بالصورة.. زواج المذيعة السودانية سوزان سليمان بالقاهرة يخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي

أكملت المذيعة السودانية سوزان سليمان, مراسم زواجها بالعاصمة المصرية القاهرة وسط حضور أهل الإعلام ونجوم المجتمع السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير لقطة للعروس مع عريسها. وظهرت نجمة التلفزيون القومي السوداني وهي ترتدي الزفاف وسط تبريكات الأصدقاء والمتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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