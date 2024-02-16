عادت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله حديثاً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت شهد, وهي تغني في حفل خاص بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها. وقدمت الفنانة المثيرة للجدل خلال الحفل فواصل من الرقص المثير قبل أن تختم المقطع بإمساكها بيد أحد الشباب لتستند عليها من أجل الصعود للمسرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة وتسند نفسها على يد أحد الشباب خلال حفل بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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