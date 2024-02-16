شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء سودانية تستعرض جمالها بالرقص والغناء على أنغام (القمر بوبا) ومتابعون: (إستحالة تكون سودانية)

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتفاعلات واسعة من قبل المتابعين والمعلقين عليه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع حسناء سودانية وهي تستعرض جمالها عبر الغناء والرقص. https://www.facebook.com/reel/1801976710315744 ووفقاً للمقطع المتداول فقد ظهرت الحسناء في أول المقطع بأزياء مثيرة, وظهرت بعدها بالثوب السوداني الأنيق وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية (القمر بوبا) وسط تفاعل المتابعين الذين كتبوا معلقين: (إستحالة تكون سودانية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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