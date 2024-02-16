تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الترند, بعد أن حقق أعلى نسبة مشاهدات وتداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفلة سودانية وهي تقتحم المسرح الذي يغني فيه الفنان حبيب الله, خلال حفل سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة. ودخلت الطفلة التي انتزع الإعجاب في وصلة رقص جميلة على أنغام الأغنية الشهيرة (مرحبتين حباب الدرة). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد نالت رقصات الطفلة إعجاب المذيعة الشهيرة رشا الرشيد التي كانت ضمن الحاضرين الحفل. حيث قامت المذيعة المعروفة بوضع عملة مالية “نقطة” على رأس الطفلة أثناء تقديمها رقصاتها في المسرح قبل أن تشاركها الرقص وهي تضحك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال حفل بالقاهرة بوصلة رقص جميلة والمذيعة الشهيرة رشا الرشيد تتفاعل معها وتمنحها “النقطة” وتدخل معها في الرقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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