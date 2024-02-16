شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني صاحب الستين عام يعود لإثارة الجدل خلال بث مباشر مع حسناء مصرية: (خليني أتزوجك وأفقد فيك السيطرة لأني شايف اللحمة قدامي)

عاد نجم تطبيق “تيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب صد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل الذي يلقبه المتابعون باسم (عمك الستيني) وهو يتبادل الحديث مع فتاة مصرية حسناء.

وعبر الرجل السوداني كعادته عن إعجابه بالفتاة المصرية كما جرت العادة عند حديثه مع أي فتاة, حيث كشف لها عن حبه لها ورغبته في الزواج منها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الرجل الستيني مخاطباً الفتاة: (خليني أتزوجك وأفقد فيك السيطرة).

كما طلب منها تحديد وزنها الحقيقي لتؤكد له الحسناء المصرية أن وزنها 77 كيلو ليقاطعها ويقسم لها بالله أن هذا ليس وزنها, وأن وزنها ما بين 160 _ 170 كيلو وعندما ناقشته عن الأسباب التي دفعته لتقدير وزنها بهذا الحجم ذكر لها (لأني شايف اللحمة قدامي).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته للمقطع سخر من الرجل, حيث كتب أحد المعلقين (يا جماعة الزول دا ما عنده أهل بسألوا عنه).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)