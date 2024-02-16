تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني يقتحم حفل زواج سعودي بالمملكة لمشاركة أصدقائه السعوديين الأفراح. وقدم الرجل الذي ظهر بالزي القومي السوداني فواصل من الرقص بطريقة “هستيرية” أجبرت الحاضرين على الدخول للساحة ومشاركته الرقص وسط تعليقات ساخرة من المتابعين, حيث كتب أحدهم: (عمك يا مكنة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يشعل حفل زواج سعودي بفواصل من الرقص “الهستيري” بطريقة تجبر الحاضرين على اقتحام الساحة ومشاركته الرقص ومتابعون: (عمك يا مكنة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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