أثار مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان ضحكات الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نساء سودانيات يقمن “زفة” خلال إحدى الاحتفالات السودانية بالشارع العام في العاصمة المصرية القاهرة. وأستعانت إحدى السيدات السودانيات بفرقة موسيقية مصرية منحت الاحتفالية نكهة خاصة بالعزف في الشارع العام وسط تعليقات ساخرة من قبل جمهور مواقع التواصل. وكتب الجمهور في تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين: (علموكم رفع البلاغات بالطريقة المصرية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نساء سودانيات يقمن “زفة” في الشارع العام بالقاهرة وسط تفاعل الفرقة الموسيقية المصرية وساخرون: (علموكم رفع البلاغات بالطريقة المصرية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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