شاهد بالفيديو.. في مفاجأة كبيرة تسببت في انقسامات حادة.. ترحيل نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد من السعودية بعد شكوى تقدم بها شباب سودانيون لكفيله بسبب المحتوى الذي يقدمه

أطلق شباب سودانيون بالمملكة العربية السعودية مبادرة تهدف إلى محاربة العادات السيئة التي تبدر من بعض السودانيين بالمملكة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف قائد المبادرة عن سعيهم في القضاء على السلوك القبيح لبعض السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي, عبر مخاطبة مؤسساتهم التي يعملوا بها.

وأكد الشاب خلال حديثه أن الخطوة تهدف للمحافظة على سمعة الوطن في الخارج والتي شوهها بعض مستخدمي مواقع التواصل.

وكشف قائد المبادرة وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن مفاجأة كبيرة, حيث أكد أن أول خطواتهم كانت تقديم شكوى في نجم “التيك توك” الشهير أبو أحمد.

وقال في حديثه أنهم تواصلوا معه في الخاص وحذروه من التمادي في نشر مقاطعه, وبعد منحه الفرصة الكاملة تقدموا بشكوى لكفيله مرفقين معها مقاطع من حسابه, ليقوم الكفيل بترحيله من المملكة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أثارت الخطوة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, وجاءت التعليقات متباينة ما بين مشيدة بالخطوة ومنتقدة لها.

وترى الفئة الأولى أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً لأنها كانت ستسهم في منع انتشار العادات القبيحة من السودانيين بالسعودية.

بينما ترى الفئة الثانية أن مثل هذه الشكاوي فيها ضرر كبير لصاحبها وقد تتسبب في (قطع عيشه) من خلاله ترحيله وإبعاده من مكان عمله.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)