فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, جمهور ومتابعي الناشطة المعروفة كوثر عبد الله الشهيرة باسم “ماما كوكي”. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد اقتحمت الفنانة المثيرة للجدل بث مباشر للناشطة “ماما كوكي”, هاجمت من خلاله شخص قام بتسريب صورها الفاضحة. وقالت شهد أزهري, وهي تبكي بحرقة أنها “بنت بنوتة” ولم يتعرض لها رجل, كما كشفت عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها بسبب الصورة المنتشرة ووصفت الأمر قائلة: (هذا الشخص قام بنشر لحمي في الفيس بوك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تبكي على الهواء وتهاجم الشخص الذي قام بنشرها صورها الفاضحة: (أنا بنت بنوت مافي راجل هبشني وبسببك أمي بين الحياة والموت لأنك نشرت لحمي في الفيس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.