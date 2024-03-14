اعفاء وتعيين مديرين تنفيذيين بمحافظات اقليم النيل الازرق

إقليم النيل الأزرق - الدمازين اصدر الفريق احمد العمدة بادى حاكم اقليم النيل الازرق اليوم القرار رقم ( 8) لسنة 2024م والذى قضى باعفاء وتعين مدراء تنفيذين بعدد من محافظات الاقليم وبموحب ذلك فقد تم اعفاء عادل ابراهيم محمد العقار من منصب المدير التنفبذى لمحافظة التضامن وامير عيسى زايد من منصب المدير التنفيذى لمحافظة قيسان ومحمد عيسى النور من منصب المدير التنفيذى لمحافظة الرصيرص كما قضى القرار بتعين عادل ابراهيم محمد العقار مديرا تنفيذيا لمحافظة قيسان وامير عيسى زايد مديرا تنفيذيا لمحافظة الرصيرص ومحمد.عيسى النور مديرا تنفيذيا لمحافظة التضامن. سونا

