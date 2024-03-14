نائب والي غرب كردفان يدشن سلة رمضان للأسر الوافدة للفولة بسبب الحرب

دشن نائب والي غرب كردفان الأستاذ آدم كرشوم نور الدين سلة رمضان التي قدمتها اللجنة العليا للطواريء الإنسانية بالولاية للوافدين للفولة بحضور الأمين العام للحكومة رئيس اللجنة الأستاذ صبري يوسف جبارة والمدير التنفيذي لمحلية الفولة الأستاذ إبراهيم بخيت طه وقيادات المجتمع المدني وممثلي الوافدين.

وأكد كرشوم حاجة الأسر الوافدة للدعم العاجل خاصة وأن معظم هذه الأسر خرجت من منازلها بلا غذاء ولا كساء مناشداً في هذا الصدد حكومة المركز والمنظمات والخيرين بضرورة تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الوافدين.

من جانبه أكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية عبدالرحيم عمر بقادي عزم الوزارة على تقديم المزيد من الدعم للوافدين محيياً في ذلك التدافع الكبير من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني نحو مراكز الإيواء لتقديم بعض الإحتياجات المطلوبة.

فيما أوضح مدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية بالولاية زكريا آدم محمد أن السلة الرمضانية للوافدين إحتوت على كمياتٍ مقدرة من مستلزمات رمضان وستكون ضربة البداية في التوزيع من داخل مدينة الفولة.

بدوره قال الامين العام لمفوضية العون الإنساني بالولاية يوسف ديدان ان الوافدين في حاجةٍ ماسة وملحة للدعم الإنساني وقد حيا حكومة الولاية على إهتمامها بقضايا الوافدين.