رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الفرقة الثالثه مشاه ومستشفى شندي العسكري

ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات العسكرية تفقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان بولاية نهر النيل اليوم، الفرقة الثالثه مشاه بشندي .

وحيا سيادته الضباط وضباط صف وجنود الفرقة والمستنفرين الذين إستجابو لنداء الوطن وأنخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد ودحره.

وتفقد سيادته الجرحى والمرضى والمصابين في معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بمدينة شندي متمنياً لهم الشفاء العاجل، متعهداً بتوفير كافة إحتياجات المستشفى العسكري الخاصة بتقديم الخدمات للمرضى والمصابين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم , كما تفقد سيادته العمل في المنشآت الخدمية الجديدة بالمستشفى . إعلام مجلس السيادة الإنتقالي

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