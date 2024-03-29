مي عمر: دخلوني المقابر وقفلوا عليا في نعمة الأفوكاتو.. ومحمد سامي يرد: ده شغلك وبتاخدي عليه فلوس

مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر، كواليس مسلسلها نعمة الأفوكاتو، الذي عُرض في النصف الأول من السباق الرمضاني 2024، وتعاونت خلاله مع زوجها المخرج محمد سامي.

وقالت مي عمر، في مقطع فيديو نشرته منصة شاهد الإلكترونية: إنتوا نزلتوني المقابر وقفلتوا عليا بجد في نعمة الأفوكاتو.

ليرد عليها المخرج محمد سامي قائلًا: إنتي حبيتي أوي نعمة الأفوكاتو وأنا اتخضيت منك، وإيه المشكلة لما نقفل عليكي؟ ده شغلك وإنتي بتاخدي عليه فلوس، إنتي مش جاية تجامليني.

وسبق وأن كشف المخرج محمد سامي، سبب طول مدة الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، حيث قال محمد سامي في لقائه مع ET بالعربي، خلال حضوره في سحور القاهرة 24، إن طول مدة الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو إلى 82 دقيقة لم يكن يقصده أبدًا، ولكن بسبب وقت عرض حلقات المسلسل المكونة من 15 حلقة اضطر لذلك.

وتابع: الحلقة الأخيرة كانت هتكون 17 حلقة، وطبعا عشان المسلسل 15 أو 16 حلقة، مكنش ينفع يتمد عن كده، علشان في مسلسلات بتتعرض بعده فكان هيكون فيه ضرر للمسلسلات اللي بعد كده، فاضطرينا إن الحلقة الأخيرة تكون طويلة.

شارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو، كل من: الفنانة مي عمر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

القاهرة 24