أحمد حلمي ينفي علاقته بتطبيق مراهنات: الله يخربيت الذكاء الاصطناعي على اللي جابه

نفى الفنان أحمد حلمي علاقته بتطبيق مراهنات، يتم الترويج له مؤخرًا وتم استغلال اسمه وصورته وفيديو من لقاءاته، بتدخل من الذكاء الاصطناعي الـ ai، ليبدو وكأنه يتحدث بالفعل عن هذا المشروع.

ونشر أحمد حلمي فيديو منتشر له مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجاء فيه: “حصريا لمصر أتاح أحمد حلمي وتطبيق … فرصة لكسب المال”، ليعلق حلمي مستغربا “أنا.. متصدقوش الكلام التافه ده الله يخربيت الـai على اللي جابه”.

وفي نفس الفيديو المفبرك يظهر حلمي على غير الحقيقة، يتحدث بطريقة تشبه الأعمال المدبلجة: “بفضل هذا المشروع لدي فرصة لمساعدة الناس، المشروع ذو فائدة كبيرة للشعب المصري”، وعلق حلمي “اكتشفت إن فيه ناس فاكرة إني عملت كده وإني بتكلم كده، طريقة كلامي دوبلاج”.

وكتب حلمي في تعليقه على الفيديو “فيديو غريب وكان لازم أرد عليه”.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي أطل على جمهوره في رمضان 2024 من خلال برنامج بيج تايم بودكاست، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على مجموعة قنوات MBC طوال أيام شهر رمضان.

ويُذاع له مسلسل فبركة كل يوم في رمضان على إذاعة نجوم fm قبل الفطار الساعة 4:50 مساء، والإعادة بعد الفطار الساعة 9:30 مساء، تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.

مصراوي