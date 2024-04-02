تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين خصوصاً فئة المغتربين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم السوشيال ميديا والناشط الشهير طارق بروفة, وهو يتوسط عدد من أفراد الدعم السريع. https://www.facebook.com/reel/311238981710374 وطالب أفراد الدعم الناشط طارق بروفة, برفع التحية على المقطع الذي قاموا بتصويره, الفيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور الذي علق ساخراً: (بروفة في فتيل والمغتربين شمتانين فيك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أفراد من الدعم السريع يحاصرون الناشط الشهير طارق بروفة وساخرون: (بروفة في فتيل والمغتربين شمتانين فيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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