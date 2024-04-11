دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور تؤكد تفويج عدد (٤٢،٨١٥) مواطن الي ولايات البلاد المختلفة

اكدت الادارة العامة للمرور(دائرة المرور السريع) نجاح خطة تفويج المركبات السفرية عبر الطرق القومية بالولايات الامنة

اللواء شرطة (حقوقي) مبارك الزين احمد جماع مدير دائرة المرور السريع اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان احصائية تفويج المركبات(ذهاب) لعيد الفطر المبارك 1445هجرية والتي تم تنفيذها من السابع والعشرون من رمضان وحتي الثلاثين منه بلغت عدد (163) فوج للبصات السفرية والحافلات والمركبات الاخري.

فيما بلغ عدد المركبات التي تم تفويجها عدد ( 1001) مركبة بطرق المرور السريع فيما قامت دائرة المرور السريع وعبر منسوبيها المنتشرين في كل الطرق القومية الامنه بتفويج عدد (42,815) مواطن الي ولايات البلاد لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع زوييهم ، مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات الفنية والادارية اللازمة لانطلاقة برنامج التفويج العكسي للمركبات غدا الجمعة والذي يجي تحت شعار( التفويج في عامه ال22 سلامة وأمان) .

المكتب الصحفي للشرطة