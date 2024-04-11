القوة المشتركة لحركات الكِفاح المسلح تعلن خروجها من الحياد والقتال مع الجيش ضد قوات الدعم السريع

ارشيف أعلنت القوة المشتركة لحركات الكِفاح المسلح خروجها من الحياد والقتال مع الجيش ضد قوات الدعم السريع. وقامت القوة المشتركة لحركات الكِفاح المسلح بفتح الطرق والمعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية لدارفور. الجزيرة – السودان

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