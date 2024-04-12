الهيئة الشبابية لدعم وإسناد القوات المسلحة تسير قافلة معايدة للواء18 مشاة بالنهود

سيرت الهيئة الشبابية لدعم وإسناد القوات المسلحة بمحلية النهود بولاية غرب كردفان قافلة معايدة الخنادق للواء 18 مشاة بالفرقة الخامسة بالمحلية في إطار تقديم معايدة عيد الفطر المبارك للقوات المسلحة. حيث قدمت القافلة مواد غذائية وتموينية دعماً للقوات المسلحة.

ولدى مخاطبته الحضور من الضباط وضباط صف وجنود اللواء 18 مشاة والمستنفرين المستنفرات وقادة الشباب والمرأة اكد المدير التنفيذي لمحلية النهود الأستاذ موسى علي إبراهيم وقوف محليته حكومةً وشعباً مع القوات المسلحة خندق بخندق .

كما اثنى على الدور الكبير والجهود العظيمة التي تقوم بها الهيئة الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة بولاية غرب كردفان في دعم واسناد القوات المسلحة وثمن جهود المستنفرين والمستنفرات وكل الشباب الذي ساندوا القوات المسلحة. ممثل قائد اللواء 18 مشاة بالنهود المقدم ركن ابوبكر الباشا اشاد بالوقفة المشرفة للهيئة الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة وكل المواطنين بمحلية النهود مؤكداً سعادته بوجودهم في الصفوف الأمامية بكل المواقع القتالية. ووعد سيادته بعدم خزلان الشعب السوداني العظيم وقطع القول بان القوات المسلحة منتصرة دون ادنى شك.

من جهته قدم الدكتور البشير آدم العامر ممثل الهيئة الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة بالمركز المعايدة والتحايا لضباط وضباط صف وجنود اللواء 18 مشاة النهود مشيراً الى ان قيادة الفرقة الخامسة مشاة قابلت هذا الابتلاء بصبر كبير وعزم الرجال. واكد وقوف الشباب صفاً واحداً مع القوات المسلحة إلى أن تنجلي هذه العتمة. فيما حيا المهندس محمد سليمان الهيلة مسؤول الهيئة الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة بولاية غرب كردفان القوات المسلحة على الجهد المبذول في الحرب لحماية البلاد والأرض والعرض والدين. واكد بانهم يعملون في مصفوفة متكاملة مع المؤسسات العسكرية في إطار الدفاع عن البلد ورفع الروح المعنوية للجيش وتثبيت اركان الدولة السودانية .

سونا