في إطار برنامج الراعي والرعية الاجتماعي لشرطة ولاية النيل الابيض ومعايدة أسر ضباط الشرطة المعاشيين وأعيان وقيادات المجتمع بالولاية. حيث تفقد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة (حقوقي) تاج الدين حبيب الله عبد المالك والوفد المرافق له أسر منسوبي الشرطة المتواجدين بمناطق العمليات واسرة العقيد شرطة يونس احمد محمد الماسور لدى المليشيا المتمردة و أسر المعاشيين بولاية النيل الابيض في إطار برنامج المعايدة لمدير شرطة الولاية وقد وجدت هذه الزيارات صدى طيبا لدى هذه الاسر وإختتم مدير شرطة الولاية البرنامج بزيارة أسر الصف والجنود المعاشيين بقشلاق الشرطة والمعايدة عليهم ووقف على احوال بعض المرضى من منسوبي شرطة الولاية ، كما شملت الزيارة الوافدين بمراكز الإيواء وإرتكازات القوات العاملة على تأمين الولاية وأقسام الشرطة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة ولاية النيل الابيض يتفقد أسر شهداء ومعاشي ومرضي الشرطة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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