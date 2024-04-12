صحة سنار والعون الانساني والهلال الاحمر يقفون على مراكز الايواء بمدينة سنجة

مدينة سنجة

وقف مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى رافقه مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بسنار ومدير الهلال الاحمر فرع ولاية سنار ومفوض العون الانساني بمحلية سنجة وفريق العمل بمفوضية العون الإنساني وقفوا على اوضاع النازحين بمراكز الايواء بمدرستي خديجة الكبرى والفارابي بمدينة سنجة متفقدين اوضاع النازحين من حيث الايواء وتقديم الخدمات الصحية.

وأكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د.إبراهيم العوض احمد حرص وزارته على متابعة اوضاع مراكز إيواء المتأثرين باحداث الحرب في جمع محليات الولاية مشيرا إلى ان وزارته تركز على الجوانب الوقائية والعلاجية بمراكز الايواء مما كان له الاثر الكبير في عدم ظهور اي وبائيات بولاية سنار.

ولفت الوزير إلي ان طواريء العيد سارت كما هو مخطط لها وان الوضع الصحي مطمئن ومستقر مشيدا بالتنسيق المحكم مع مفوضية العون الانساني وشركاء الصحة في العديد من التدخلات. فيما قال مفوض العون الانساني ان المفوضيه تتابع اوضاع المتأثرين باحداث الحرب في كل محليات الولاية إن كان في مراكز الايواء او المتواجدين مع الاسر مؤكدا ان المفوضية تسهر ليل نهار من اجل تقديم الخدمة للوافدين للولاية والمتأثرين من احداث الحرب. من جهتها اكدت الأستاذة فاطمة محمد عبدالحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية ان الوضع مستقر بمعسكرات ومراكز الايواء بالولاية وعزت ذلك للوقفة القوية لمفوضية العون الانساني وللتدخلات القوية في جانب الغذاء والايواء.

وأكدت ان كل كوادر الصحة متواجدة بمراكز الايواء خلال طواريء العيد الصحية كما أكدت إستقرار الوضع الصحي في كل المحليات بإشراف مباشر من إدارات الخدمات الصحية بالمحليات موصية مديري الخدمات الصحية بالمحليات بالمتابعة اللصيقة لمراكز الايواء بمحلياتهم.

سونا