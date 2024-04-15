فاجأت المطربة السودانية المعروفة أفراح عصام, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قامت بنشره حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت نجمة برنامج أغاني وأغاني, وهي تغني موسيقى (الراب) بعد تشغيلها أغنية لفنان (الراب) حليم تاج السر. وكتبت أفراح, على المقطع بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (شكلي حأغني راب في يوم من الأيام) ليتفاعل معها جمهورها ويؤيدها على الخطوة مشيداً بإمكانياتها (جاي معاك وانتي أكبر مكنة في السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بإطلالة ساحرة وأنيقة.. الفنانة أفراح عصام تغني موسيقى (الراب) وجمهورها يتغزل: (جاي معاك وانتي أكبر مكنة في السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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