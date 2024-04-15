حزب المؤتمر الوطني المحلول: ندعو الشعب السوداني لمزيد من التماسك والوحدة والاصطفاف خلف القوات المسلحة

قال حزب المؤتمر الوطني المحلول بأنه يجدد إشاداته بالشعب وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية وشبابه وشيوخه ونساءه وهم يقدمون أروع ملاحم الصمود الأسطوري في دحر التمرد بقيادة قواته المسلحة. – مؤتمر باريس المزمع عقده اليوم تحت دعوى” تنسيق المساعدات الإنسانية” مستبعدين دعوة حكومة السودان كحلقة أخرى من حلقات ذلك التآمر. – ندعو الشعب السوداني لمزيد من التماسك والوحدة والاصطفاف خلف القوات المسلحة وإنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة حتى النصر على المليشيا المتمردة. الجزيرة – السودان

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