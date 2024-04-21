ولاية سنار تدفع بمتحرك النيل الأزرق (احتياطي مركزي) للخطوط الامامية – صور

خاطب الاستاذ توفيق محمد على والى ولاية سنار المكلف متحرك النيل الأزرق المتجه للخطوط الامامية بحضور اللواء شرطة د .طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار ولجنة آمن الولاية بتوجيه من اللواء شرطة قمر احمد محمد السيد قائد قوات الاحتياطي المركزى وإشراف مدير شرطة ولاية سنار. والى سنار المكلف وخلال مخاطبته المتحرك اكد بأن قوات الاحتياطى المركزي ظلت قوة مساندة للجيش فى كل المواقع، مشيرا للسجل الحافل لها فى تحقيق كافة الانتصارات المتقدمة وذلك بفضل القدرات القتالية العالية التى تتمتع بها تلك القوات فى المعارك. من جانبه أشار مدير شرطة ولاية سنار للالتزام الذى قطعته مؤسسة الشرطة السودانية فى المضى قدما فى تطهير اى شبر دنسته المليشيا المتمردة ، مشيرا الي مشاركة قوات الاحتياطي فى محاور عديدة احتسبت خلالها عددا من الشهداء سائلا الله لهم المغفرة والرحمة والقبول وحيا سيادته قوات الشرطة والقوات النظامية المختلفة المنتشرين بكآفة المواقع وهم يزودون عن حياض الوطن بكل شرف واستبسال لأجل الدفاع عن الوطن والمواطن سائلا الله النصر المؤزر وان تنعم البلاد امنا واستقرارا . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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