تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج المطرب الشاب عبد الله كنة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكمل الفنان “كنة”, مراسم زواجه بدولة الإمارات وفقاً لما ذكر المتابعين وسط حضور كبير من زملائه المطربين. وشارك نجوم الفن زميلهم الأفراح, حيث تغنى في الحفل عدد من المطربين بقيادة الفنانة الشهيرة إيمان الشريف. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد رصدت الكاميرا كواليس الحفل الذي أشعلته المطربة إيمان الشريف بأغنية (الزول دا ما دايره) وسط رقصات وتفاعل المطربين الشباب. كما رصد التصوير المطربة الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد, التي ظهرت خلف إيمان الشريف وهي ترتدي أزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. كواليس حفل زواج الفنان عبد الله كنة.. إيمان الشريف تشعل الفرح بأغنية (الزول دا ما دايره) ورؤى نعيم سعد تظهر بأزياء مثيرة للجدل والمطربون الشباب يرقصون بشكل هستيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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