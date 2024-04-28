عادت المودل السودانية تسابيح دياب, لخطف الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتت المودل الحسناء أنظار المتابعين بصور من جلسة تصوير من مقر إقامتها بإمارة دبي. وظهرت تسابيح والتي شغلت الأسافير إبان مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم الأخيرة بفستان أحمر وصفه المتابعون بالمثير. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين انقسم ما بين متغزل وساخر في المودل الحسناء, حيث كتب أحد المعلقين: (جميلة وأنيقة كالعادة), ليرد عليه معلق آخر: (صبجة السرور) وكتب معلق ثالث (هندية في شكل سودانية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. بالفستان الأحمر.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مثيرة ومتابعون: (هندية في شكل سودانية وصبجة السرور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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