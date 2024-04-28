تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإعجاب كبير مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طلاب سودانيون بإحدى الجامعات خارج السودان يحتفلون بتخرجهم من الجامعة على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله). ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الطلاب خريجون من كلية الطب جامعة مأمون حميدة, التي كانت قد أعلنت قبل فترة إستئناف الدراسة من دولة تنزانيا بعد إندلاع الحرب في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب كلية الطب بجامعة مأمون حميدة في تنزانيا يتخرجون على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.