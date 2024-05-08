مدير شرطة ولاية شمال كردفان يزور رئاسة القطاع ٢١ لقوات الاحتياطي المركزي

قام اللواء شرطة د. عبد الله عبد الرحمن عبد الله آدم مدير شرطة ولاية شمال كردفان بزيارة تفقدية لرئاسة القطاع ( ٢١ )لقوات الاحتياطي المركزي بمدينة الأبيض جنوب المدينة للوقوف على عموم الأحوال بالقطاع ورفعاً للروح المعنوية للقوات عقب الھجوم الغادر الذي تعرضت له رئاسة القطاع صباح اليوم من قبل المليشيا الإرهابية والذي تصدت له القوات واحتسبت عدد (٤) شھداء وجرحى حيث تمكنت قوات الاحتياطي بالقطاع والقوات المسلحة من دحر وطرد العدو إلى خارج مدينة الابيض. وكان في استقباله العقيد الركن الباشا حكيم الباشا محمد قائد سلاح المدرعات بالفرقة الخامسة مشاھ الأبيض الھجانة وقائد قطاع الاحتياطي المركزي بالولاية العقيد شرطة نواي النور رحمة وقائد المعسكر من قبل الفرقة الخامسة الرائد محمد إبراهيم المريود و مدير الشرطة الأمنية ولاية شمال كردفان الرائد شرطة آدم أبكر ھارون وضباط وضباط الصف والجنود.

و طاف مدير شرطة الولاية على الدفاعات بالمواجھات الأربعة للقطاع ووقف على المعضلات الخاصة بالقوات برئاسة القطاع وسط روح معنوية عالية.

إلى ذلك زار اللواء شرطة د. عبد الله عبد الرحمن مستشفى الشرطة الأبيض واطمأن على أحوال الجرحى من قوات الاحتياطي المركزي ووجه بالإسراع في علاجهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لذلك.

وفي ذات السياق زار اللواء شرطة د. عبد الله عبد الرحمن المستشفى العسكري برئاسة الفرقة الخامسة مشاة الابيض كما شارك في مراسم تشييع الشهداء إلى مثواھم الأخير بمقابر الشھداء داخل مباني رئاسة الفرقة الخامسة مشاة الأبيض ثم زار رئاسة الفرقة الخامسة مشاة الابيض والتقي بقائد ثاني الفرقة الخامسة مشاة العميد الركن الصديق الجيلي عبدالرحيم وقدم له تنويراً عن زيارته لرئاسة القطاع ٢١ لقوات الاحتياطي المركزي …

المكتب الصحفي لشرطة السودان