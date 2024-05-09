بعث ملك المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ببرقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته. بعث جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان مملكة عمان ببرقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفناح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته. بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببرقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفناح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته. بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ببرقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – الجزائر: برقيات تعزية لرئيس مجلس السيادة “البرهان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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