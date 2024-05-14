شاهد بالفيديو.. أحد أصدقاء نجم السوشيال ميديا الراحل جوان الخطيب يظهر حزيناً على فراقه ويكشف أسباب وفاته ويطالب الجميع بمسامحته والدعاء له

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد الوفاة المفاجئة للتيكتوبر الشهير جوان الخطيب, فجر اليوم الاثنين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن محمد الخطيبي, كان قد توفي على نحو مفاجئ في الساعات الأولى من فجر الاثنين بمستشفى الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعن أسباب وفاته التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي ظهر أحد أصدقاء الراحل في مقطع فيديو كشف من خلاله تفاصيل الوفاة.

حيث أكد بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن الراحل تعرض لضيق في التنفس ومبادئ ذبحة صدرية تسببت في وفاته.

وطالب صديق الراحل جوان الخطيب, والذي ظهر حزيناً بمسامحة الفقيد والدعاء له مؤكداً أن الموت حق ولا فرار منه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)