لقاء الخميسي تستعد لخوض تجربة الغناء: «مبسوطة وأنا بغني أكتر من التمثيل»

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن خطوتها الجديدة في مشوارها الفني، حيث تستعد لخوض تجربة الغناء بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الغناء بالنسبة لها شغف قديم تسعى لتحقيقه.

وقالت لقاء إنها لطالما حلمت بالوقوف كمطربة، مؤكدة أنها خلال السنوات الـ3 سنوات الماضية ابتعدت قليلًا لتبحث عن كلمات مناسبة تقدمها بصوتها، مشيرة خلال لقائها في «عرب وود»: «بقالي فترة طويلة بفكر في الموضوع، وحاسة إني مبسوطة وأنا بغني أكتر من التمثيل، عشان كده قررت أخوض التجربة وأبدأ أشتغل على أغاني جديدة».

كانت كشفت لقاء الخميسي، أنها تستعد لتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم «الملك وأنا» على خشبة مسرح «البالون»، معربةً أنها سعيدة وتتمنى من الجمهور الحضور ومشاركتها.

ونشرت لقاء عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام» بوستر المسرحية، الذي تشارك فها مع عددًا من الفنانين، وكتبت معلقةً على البوستر: «⁨في انتظاركم بكرة مسرحية الملك وأنا، إن شاء الله هاتنبسطوا أوي.. تأليف وإخراج: محسن رزق».

وتابعت لقاء: «بطولة فريد النقراشي، وهدى هاني، ومجموعة من الممثلين المبدعين، ومجموعة من الاطفال الرائعين.. أوعدكم هاتنبسطو».

المصري اليوم