والهلال وأهلي مدني في مجموعة واحدة ببطولة سيكافا

تم اليوم سحب قرعة بطولة أندية شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي ستجري فعالياتها في الفترة من 2 – 15 سبتمبر المقبل بتنزانيا بمشاركة 12 فريق، ويمثل السودان الهلال الخرطوم والاهلي مدني .
تضم البطولة ثلاثة مجموعات يتأهل بطل كل مجموعة لنصف النهائي ينضم اليهم أفضل ثاني من المجموعات الثلاث ليكمل عقد الفرق الأربعة
وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال والاهلي مدني ضمن المجموعة الثالثة يرافقهما كتور جوبا من جنوب السودان ومقديشو سيتي من الصومال
وضمت المجموعة الأولى سينغيدا التنزاني ، غريد كوتس الجيبوتي، البن الإثيوبي والبوليس الكيني
المجموعة الثانية الجيش الرواندي، إن إي سي الأوغندي، بومامارو البورندي و ملاندجي الزنزباري .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
