في ولاية الجزيرة يقف الحزن على قدمين يتفرج على محنة آباء وأمهات يقفون عاجزين عن تسديد رسوم امتحانات النقل من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية.

■ وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة وضعت رسماً على كل طالب ممتحن: 45 ألف جنيه تزيد ولا تنقص بحسب بعد مركز الامتحان المعني من مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.

■ لن يصدق بعضنا إن نقلنا لهم أن أعداداً من الطلاب لن يجلسوا لامتحان ستحدد نتيجته مستقبل حياتهم، والسبب أن بعض أولياء الأمور يقفون عاجزين عن الإجابة على أسئلة أبنائهم وبناتهم: حنمتحن ولا ما حنمتحن يا أبوي؟!

■ رسالتي إلى والي الجزيرة، ورسالتي إلى الشيخ أبو ضريرة وكل أهل البر والإحسان بالجزيرة، نداء من القلب إلى كل أبناء ولاية الجزيرة، ليتكم تتكفلون بتسديد رسوم الفقراء والمعدمين من أبناء ولاية الجزيرة.

■ والنداء يمتد إلى الولاة وأهل الخير بكل ولايات السودان، أعينوا من يليكم من أولياء أمور الطلاب بالحالات المشابهة.

■ ربما لا تصدقون أن بعض أولياء الأمور يقفون عاجزين عن تسديد قيمة رسوم ترونها بسيطة، لكنها عندهم مثل صخور الجبال على ظهورهم التي هدها التعب.وتقلبات الزمان ( الشين) ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد